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У полку потрібні начальники — нова вакансія в "Азов"

9 січня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує начальнику контрольно-технічного пункту
Військовослужбовець "Азова". Фото ілюстративне: AP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють вести облік. Йдеться про начальників контрольно-технічного пункту S-4. Потрібні фахівці-логісти.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 6 січня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки начальника контрольно-технічного пункту в полку "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Начальник контрольно-пропускного пункту в полку "Азов" має робити виписку, вести облік дорожніх листів і контролювати технічний стан автомобілів. На роботу запрошують людей віком від 18 до 50 років, які мають середню спеціальну або вищу освіту, готові постійно вчитися й розвиватися, вміють працювати з великою кількістю документів і вимагати виконання поставлених завдань, знають технічний устрій автомобілів.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть щомісяця, в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати в полку становлять від 25 тисяч гривень до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакантне місце для водія автобуса. Щоб обійняти цю посаду, потрібно мати посвідчення категорій D і DE. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Також у полку потрібні радіотехніки. На роботу запрошують людей, які вміють ремонтувати безпілотники.

робота армія полк "Азов" мобілізація вакансії Нацгвардія

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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