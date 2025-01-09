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В полку нужны начальники — новая вакансия в "Азов"

9 января 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает начальнику контрольно-технического пункта
Военнослужащий "Азова". Фото иллюстративное: AP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют вести учет. Речь идет о начальниках контрольно-технического пункта S-4. Нужны специалисты-логисты.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 6 января.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности начальника контрольно-технического пункта в полку "Азов" и требования к кандидатам на должность

Начальник контрольно-пропускного пункта в полку "Азов" должен делать выписку, вести учет путевых листов и контролировать техническое состояние автомобилей. На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 50 лет, которые имеют среднее специальное или высшее образование, готовы постоянно учиться и развиваться, умеют работать с большим количеством документов и требовать выполнения поставленных задач, знают техническое устройство автомобилей.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить ежемесячно, в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в полку составляют от 25 тысяч гривен до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакантное место для водителя автобуса. Чтобы занять эту должность, нужно иметь удостоверение категорий D и DE. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также в полк требуются радиотехники. На работу приглашают людей, которые умеют ремонтировать беспилотники.

работа армия полк "Азов" мобилизация вакансии Нацгвардия

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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