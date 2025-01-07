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На фронті потрібні водії автобусів — в "Азові" є вакансії

7 січня 2025 03:26
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Робота в Азов — які умови пропонують водіям з правами категорії D та DE
Водії ЗСУ. Ілюстративне фото: Скриншот
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Полк "Азов" запрошує на роботу водіїв автобусів, які мають посвідчення категорій D та DE. Заробітна плата складає від 25 до 125 тисяч гривень на місяць. 

Така вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Вакансія водія автобуса в "Азов". Фото: Скриншот

Вимоги до кандидата

Окрім відкритих категорій кандидат на посаду повинен мати досвід водіння подібним транспортом щонайменше в 1 рік. Звичайно, потрібно знатись на базовому ремонти машини, а досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах буде перевагою.

Обов'язки водія в "Азов"

Основною задачею водія автобуса буде перевезення особового складу "Азов" та його підрозділів. Також треба буде при нагоді ремонтувати автомобільну техніку (мікроавтобуси, автобуси).

Умови роботи

Своєю чергою "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або контракт. Грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятими в Збройних Силах України. Можливість переведення для діючих військовослужбовців.

Оплата залежить від задач та місця роботи. У випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії бригада "Азов" запрошує у свої підрозділи людей, які вміють працювати із сантехнічним обладнанням. Зокрема, мова йде про операторів-сантехніків лазне-прального комбінату.

Також роботу пропонують людям, які вміють обслуговувати та ремонтувати засоби РЕБ.

ЗСУ робота полк "Азов" вакансії Рекрутинг водій

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