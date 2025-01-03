Робота в Азов — які умови пропонують водіям бензовозів

"Азов" запрошує на роботу водіїв бензовозів — яка зарплата
Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу водіїв бензовозів. Кандидатам необхідно мати досвід роботи від двох років та водійське посвідчення категорії С та Е. Рівень заробітної плати складатиме від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
Згідно інформації у вакансії, в обов'язки водіїв бензовозів входитиме:
- підготовка та огляд АТС перед від'їздом;
- керування АТС;
- прийом нафтопродуктів на базах зберігання;
- контроль якості при прийомі нафтопродуктів;
- забезпечення під час доставки безпеки кількості та якості отриманих нафтопродуктів;
- перевезення палива та нафтопродуктів на задані маршрути;
- забезпечення безпеки та надійності під час перевезень;
- доставка по кількості та якості отриманих нафтопродуктів;
- дбайливе і грамотне ставлення до роботи АТС;
- правильне і своєчасне заповнення необхідної документації;
Підійде кандидат на посаду, який має:
- громадянство України;
- досвід роботи водієм бензовозу від 2 років;
- наявність водійського посвідчення категорії С та Е;
- відповідальність та уважність до деталей;
- знання правил дорожнього руху та техніки безпеки;
- обов’язково без шкідливих звичок;
- готовність до роботи в зоні бойових дій;
- відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;
- хороший стан здоров’я;
- наявність ADR буде перевагою.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- Офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- Грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
- Можливість переведення чинних військовослужбовців;
- Можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- У випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.
Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні автоелектрики. Для того, щоб працювати, необхідно мати досвід, вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності, а також працювати зі спеціалізованим обладнанням.
Також бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати автомобілем, трактором або екскаватором. Мова йде про трактористів обслуговуючого складу квартирно-експлуатаційного забезпечення.
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