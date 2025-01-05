Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает автомеханикам

Автомеханики в ВСУ. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют обслуживать технику. Речь идет об автомеханиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 30 декабря.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности автомеханика в полку "Азов" и требования к кандидатам на должность

Автомеханик должен обслуживать и ремонтировать технику различных типов, в частности спецтехнику. На работу приглашают внимательных, ответственных и пунктуальных людей, которые имеют техническое средне-специальное образование или опыт работы по смежному направлению.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить ежемесячно, в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в полку составляют от 25 тысяч гривен до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в полку "Азов" есть вакантное место для водителей бензовозов. На работу приглашают людей, которые имеют от двух лет опыта работы и водительское удостоверение категории С и Е.

Также мы сообщали, что в полк требуются стрелки мобильных огневых групп. Занять эту должность могут люди, которые умеют ликвидировать вражеские беспилотники и работать на крупнокалиберных пулеметах.