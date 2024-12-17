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У полку потрібні аналітики — кого запрошують до "Азова"

17 грудня 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує DATA-аналітикам
Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють аналізувати розвіддані. Йдеться про DATA-аналітиків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 16 грудня. 

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки DATA-аналітиків і вимоги до кандидатів на посаду

DATA-аналітик має опрацьовувати розвідувальну інформацію. На роботу запрошують відповідальних, уважних і пунктуальних людей, які мають досвід роботи за відповідним напрямком.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки можливо доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть щомісяця в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати в полку становлять від 25 тисяч гривень до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакантне місце для  спеціаліста Meta Ads. Обійняти цю посаду може людина, яка вміє готувати звіти та проводити аудити.

Також у полку потрібні слюсарі механоскладальних робіт. У війську такі фахівці ремонтуватимуть деталі озброєння.

робота полк "Азов" мобілізація вакансії аналітичні здібності Нацгвардія

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