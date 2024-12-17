Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает DATA-аналитикам

Мужчина работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих анализировать разведданные. Речь идет о DATA-аналитиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 16 декабря.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности DATA-аналитиков и требования к кандидатам на должность

DATA-аналитик должен обрабатывать разведывательную информацию. На работу приглашают ответственных, внимательных и пунктуальных людей, которые имеют опыт работы по соответствующему направлению.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить ежемесячно в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в полку составляют от 25 тысяч гривен до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакантное место для специалиста Meta Ads. Занять эту должность может человек, умеющий готовить отчеты и проводить аудиты.

Также в полку нужны слесари механосборочных работ. В армии такие специалисты будут ремонтировать детали вооружения.