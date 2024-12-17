Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В полку нужны аналитики — кого приглашают в "Азов" arrow

В полку нужны аналитики — кого приглашают в "Азов"

17 декабря 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает DATA-аналитикам
Мужчина работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: depositphotos.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих анализировать разведданные. Речь идет о DATA-аналитиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 16 декабря.

Читайте также:
"Азов" ищет DATA-аналитика
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности DATA-аналитиков и требования к кандидатам на должность

DATA-аналитик должен обрабатывать разведывательную информацию. На работу приглашают ответственных, внимательных и пунктуальных людей, которые имеют опыт работы по соответствующему направлению.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить ежемесячно в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в полку составляют от 25 тысяч гривен до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакантное место для специалиста Meta Ads. Занять эту должность может человек, умеющий готовить отчеты и проводить аудиты.

Также в полку нужны слесари механосборочных работ. В армии такие специалисты будут ремонтировать детали вооружения.

работа полк "Азов" мобилизация вакансии аналитические способности Нацгвардия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:46 Новогодние поезда — расписание дополнительных рейсов Укрзализниці

03:26 В полку нужны аналитики — кого приглашают в "Азов"

02:57 На каждого новобранца тратят 180 тысяч — на что идут деньги

02:35 В Госдепе объяснили, что будет, если войска КНДР введут в Украину

02:30 Кого чаще всего отправляют в штурмовики — в ТЦК ответили

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

02:08 Просят не манипулировать — в МИД Украины ответили Орбану

01:32 Мужчина фотографировал военные объекты — что решил суд

01:30 Украинцы ищут новые способы избежания мобилизации, — Spiegel

01:27 На смену Шольцу может прийти Мерц — даст ли он ракеты Taurus

00:46 У Минздрава есть список больниц на замену МСЭК — где его найти

03:46 Новогодние поезда — расписание дополнительных рейсов Укрзализниці

03:26 В полку нужны аналитики — кого приглашают в "Азов"

02:57 На каждого новобранца тратят 180 тысяч — на что идут деньги

02:35 В Госдепе объяснили, что будет, если войска КНДР введут в Украину

02:30 Кого чаще всего отправляют в штурмовики — в ТЦК ответили

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

02:08 Просят не манипулировать — в МИД Украины ответили Орбану

01:32 Мужчина фотографировал военные объекты — что решил суд

01:30 Украинцы ищут новые способы избежания мобилизации, — Spiegel

01:27 На смену Шольцу может прийти Мерц — даст ли он ракеты Taurus

00:46 У Минздрава есть список больниц на замену МСЭК — где его найти

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

Text

00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
Text

22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

Text

21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

Text

19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Text

08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК