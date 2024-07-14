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У полку "Азов" потрібні військовослужбовці на керівну посаду — хто саме

14 липня 2024 03:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує начальникам складів
Українські військовослужбоці. Фото ілюстративне: РБК-Україна/Віталій Носач
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які відповідатимуть за збереження майна. У полку бракує начальників складів. Військовослужбовцям, які обіймуть таку посаду, обіцяють зарплату до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 9 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки начальника складу в полку "Азов"

Головним обов'язком начальника складу є забезпечення якісного зберігання майна. Фахівець має приймати речі на склад і видавати їх зі складу, а також вести складську документацію.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу запрошують людей, які на високому рівні володіють Microsoft Word та Excel і готові  проходити службу в зоні бойових дій. Перевагу нададуть кандидатам, які мають досвід роботи на посаді начальника складу.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Бойові обов'язки можливо доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, полк "Азов" шукає людей, які вміють керувати протимінною технікою. Йдеться про водіїв трала. Такі фахівці мають транспортувати великогабаритні вантажі, обслуговувати та технічно підтримувати трал. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Також на фронті бракує водіїв із правами категорії C або CE. Аби обійняти цю посаду, бажано мати досвід роботи. Щомісяця платитимуть не менше 25 тисяч гривень, а у разі роботи в зоні бойових дій — до 125 тисяч гривень.

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