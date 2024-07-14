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В полку "Азов" нужны военнослужащие на руководящую должность — кто именно

14 июля 2024 03:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает начальникам складов
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: РБК-Украина/Виталий Носач
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения специалистов, которые будут отвечать за сохранность имущества. В полку не хватает начальников складов. Военнослужащим, которые займут такую должность, обещают зарплату до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 9 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности начальника склада в полку "Азов"

Главной обязанностью начальника склада является обеспечение качественного хранения имущества. Специалист должен принимать вещи на склад и выдавать со склада, а также вести складскую документацию.

Какие требования к кандидату на должность

На работу приглашают людей, которые на высоком уровне владеют Microsoft Word и Excel и готовы проходить службу в зоне боевых действий. Предпочтение отдадут кандидатам, имеющим опыт работы на должности начальника состава.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на этот пост действующих военнослужащих.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, полк "Азов" ищет людей, умеющих управлять противоминной техникой. Речь идет о водителях трала. Такие специалисты должны транспортировать крупногабаритные грузы, обслуживать и технически поддерживать трал. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также на фронте не хватает водителей с правами категории C или CE. Чтобы занять эту должность, желательно иметь опыт работы. Ежемесячно будут платить не менее 25 тысяч гривен, а в случае работы в зоне боевых действий — до 125 тысяч гривен.

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