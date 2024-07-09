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На фронті потрібні люди, що вміють керувати протимінною технікою — нова вакансія в "Азов"

9 липня 2024 03:26
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Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує водіям трала
Військові біля трала. Фото ілюстративне: kozlovskyy.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи водіїв. Потрібні люди, які керуватимуть тралом. За місяць роботи на такій посаді можна отримати до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 2 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки водія трала в полку "Азов"

Водій трала має забезпечувати безпечне та своєчасне транспортування великогабаритних вантажів тралом, обслуговувати та технічно підтримувати трал, перевіряти й забезпечувати правильне завантаження та розтяжку вантажу. Також серед обов'язків такого фахівця збереження чистоти та порядку в автомобілі, проведення мінімального технічного обслуговування трала.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть людей, які не менше двох років працювали водіями трала, мають водійське посвідчення категорії "СЕ". Щоб обійняти посаду, необхідно вміти працювати в команді, дотримуватися встановлених правил та процедур. Перевагу нададуть кандидатам із досвідом військової служби на посаді водія або суміжних посададах.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Бойові обов'язки можливо доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

Які працівники потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригаді "Азов" потрібні механіки-радіотелеграфісти. Серед обов'язків таких фахівців передача команд, сигналів і технічна підтримка радіозасобів від радіоперешкод. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Також у полку бракує стрільців. Обійняти цю посаду зможуть люди, що мають бойовий досвід і хорошу фізичну форму. Зарплата — не менше 25 тисяч гривень, а у разі виконання обов'язків у зоні бойових дій за місяць можна заробити до 125 тисяч гривень.

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