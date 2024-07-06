Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает бухгалтерам расчетной группы

В полку "Азов" нужен гражданский специалист, который разбирается в финансах — кто именно
Бригаде спецназначения "Азов" требуются гражданские специалисты. На работу приглашают бухгалтеров расчетной группы. Ежемесячная зарплата будет составлять 27–29 тысяч гривен.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 2 июля.
Что входит в обязанности бухгалтера расчетной группы в полку "Азов"
Бухгалтер должен начислять денежное обеспечение военнослужащим и предоставлять справки по начисленному денежному обеспечению.
Требования к кандидатам
Должность может занять человек, который имеет высшее образование по финансовому направлению и уверенно пользуется ПК и оргтехникой. Также желательно иметь опыт работы и знать бухгалтерские программы.
Условия работы
Азовцы предлагают работникам официальное трудоустройство с полным социальным пакетом. Можно официально мобилизоваться до конца военного положения или служить по контракту.
Какие специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, "Азову" нужны механики-радиотелеграфисты. Чтобы занять эту должность, нужно знать и распознавать радиоданные, позывные, установленные сигналы оповещения и управления. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.
Также в полку "Азов" не хватает стрелков. Нужны люди в хорошей физической форме и желательно с опытом работы. Зарплата — до 125 тысяч гривен.
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