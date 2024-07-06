Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает бухгалтерам расчетной группы

Человек за компьютером. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Бригаде спецназначения "Азов" требуются гражданские специалисты. На работу приглашают бухгалтеров расчетной группы. Ежемесячная зарплата будет составлять 27–29 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 2 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности бухгалтера расчетной группы в полку "Азов"

Бухгалтер должен начислять денежное обеспечение военнослужащим и предоставлять справки по начисленному денежному обеспечению.

Требования к кандидатам

Должность может занять человек, который имеет высшее образование по финансовому направлению и уверенно пользуется ПК и оргтехникой. Также желательно иметь опыт работы и знать бухгалтерские программы.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам официальное трудоустройство с полным социальным пакетом. Можно официально мобилизоваться до конца военного положения или служить по контракту.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азову" нужны механики-радиотелеграфисты. Чтобы занять эту должность, нужно знать и распознавать радиоданные, позывные, установленные сигналы оповещения и управления. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также в полку "Азов" не хватает стрелков. Нужны люди в хорошей физической форме и желательно с опытом работы. Зарплата — до 125 тысяч гривен.