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В полку "Азов" новая вакансия — нужно уничтожать вражеские дроны

2 января 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает стрелкам мобильных огневых групп
Стрельцы мобильной огневой группы. Фото: armyinform.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих ликвидировать вражеские беспилотники. Речь идет о стрелках мобильных огневых групп.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 1 января.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности стрелка мобильной огневой группы и требования к кандидатам на должность

Стрелок мобильной огневой группы должен уничтожать разведывательные и ударные БпЛА, работать на крупнокалиберных пулеметах. На работу приглашают мотивированных людей, которые по состоянию здоровья пригодны к службе.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить ежемесячно, в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в полку составляют от 25 тысяч гривен до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в полку "Азов" есть вакантное место для номера обслуживания пушки. От кандидатов ждут желания учиться и готовности участвовать в боевых действиях.

Также мы сообщали, что в полку требуются сварщики металла. Чтобы занять эту должность, нужно иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт работы.

стрельба беспилотники полк "Азов" мобилизация вакансии Нацгвардия

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