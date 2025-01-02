Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает стрелкам мобильных огневых групп

Стрельцы мобильной огневой группы. Фото: armyinform.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих ликвидировать вражеские беспилотники. Речь идет о стрелках мобильных огневых групп.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 1 января.

Читайте также:

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности стрелка мобильной огневой группы и требования к кандидатам на должность

Стрелок мобильной огневой группы должен уничтожать разведывательные и ударные БпЛА, работать на крупнокалиберных пулеметах. На работу приглашают мотивированных людей, которые по состоянию здоровья пригодны к службе.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить ежемесячно, в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в полку составляют от 25 тысяч гривен до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в полку "Азов" есть вакантное место для номера обслуживания пушки. От кандидатов ждут желания учиться и готовности участвовать в боевых действиях.

Также мы сообщали, что в полку требуются сварщики металла. Чтобы занять эту должность, нужно иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт работы.