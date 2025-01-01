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Потрібні люди, які знаються на гарматах — вакансія в "Азов"

1 січня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує номерам обслуги гармати, САУ
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють обслуговувати гармати. Йдеться про номери обслуги гармати, САУ.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 30 грудня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки номера обслуги гармати та вимоги до кандидатів на посаду

Серед обов'язків номера обслуги гармати обслуговування гармати, робота на гарматі у складі розрахунку на вогневій позиції, управління вогнем гармати. На роботу запрошують людей, які готові навчатися та брати участь у бойових діях.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки можливо доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть щомісяця, в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати в полку становлять від 25 тисяч гривень до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакантне місце для зварювальника металу. Щоб обійняти цю посаду, потрібно вміти зварювати металеві конструкції.

Також у полку потрібні бойові медики взводу. На роботу запрошують людей, які мають задовільну фізичну підготовку та досвід роботи.

робота армія полк "Азов" мобілізація вакансії Нацгвардія

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09:55 Наслідки падіння уламків БпЛА в Києві — фото та відео

09:53 США завдали нищівних ударів по об'єктах хуситів у Ємені

09:37 Черги на кордоні України — яка ситуація на КПП просто зараз

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

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09:34 Удар по Києву — кількість постраждалих зросла

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