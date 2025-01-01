Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує номерам обслуги гармати, САУ

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють обслуговувати гармати. Йдеться про номери обслуги гармати, САУ.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 30 грудня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки номера обслуги гармати та вимоги до кандидатів на посаду

Серед обов'язків номера обслуги гармати обслуговування гармати, робота на гарматі у складі розрахунку на вогневій позиції, управління вогнем гармати. На роботу запрошують людей, які готові навчатися та брати участь у бойових діях.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки можливо доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть щомісяця, в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати в полку становлять від 25 тисяч гривень до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакантне місце для зварювальника металу. Щоб обійняти цю посаду, потрібно вміти зварювати металеві конструкції.

Також у полку потрібні бойові медики взводу. На роботу запрошують людей, які мають задовільну фізичну підготовку та досвід роботи.