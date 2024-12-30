Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow "Азову" потрібні зварювальники металу — скільки платитимуть arrow

"Азову" потрібні зварювальники металу — скільки платитимуть

30 грудня 2025 03:26
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
В "Азов" запрошують зварювальників та пропонують гарну зарплату
Зварювальник на виробництві. Ілюстративне фото: pexels.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої лави фахівців, які вміють зварювати металеві конструкції. Йдеться саме про зварювальників. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
"Азову" потрібні зварювальники металу — що треба робити й скільки платитимуть - фото 1
Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Що входить в обов'язки зварювальника в полку "Азов"

Зварювальник має зварювати металеві конструкції згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій, виконувати ремонтні роботи, включаючи заміну та посилення зварних з'єднань, контролювати якість роботи та відповідність стандартам безпеки, виготовляти локальні металоконструкції.

Вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть відповідальних і уважних до деталей людей, які мають не менше ніж рік досвіду роботи, уміють працювати з різними видами зварювання (електро, газова тощо), знають і розуміють технічні креслення й інструкції.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата буде не менше 25 тисяч гривень. Бойові обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень. На цю посаду можуть перевести чинних військовослужбовців.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакансія для людей, які знаються на радіолокаційному обладнанні. У полку бракує операторів радіолокаційних станцій.

Також у війську потрібні начальники складів. Щоб обійняти цю посаду, треба на високому рівні володіти Microsoft Word та Excel. Щомісячна зарплата становитиме від 25–125 тисяч гривень.

ЗСУ робота полк "Азов" мобілізація вакансії Рекрутинг

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:34 Аргентинське диво — які ризики в рекордному укріпленні песо

03:26 "Азову" потрібні зварювальники металу — скільки платитимуть

01:49 До США з таємною місією прибув офіційний літак РФ — що відомо

01:32 Харків'янин став поліцаєм на службі РФ — який вирок суду отримав

01:30 Солдати з СЗЧ можуть повернутись на службу через "Армія+"

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

00:34 Помер найстаріший президент США — йому було 100 років

29 грудня 2024

23:53 В Укргідрометцентрі попередили про морози на Київщині завтра

23:51 Світлу бути — ЗМІ назвали гаранта підтримки замість Словаччини

23:05 В Одеській області лунають вибухи

23:03 На Волині собака загриз кота — як суд покарав власницю

03:34 Аргентинське диво — які ризики в рекордному укріпленні песо

03:26 "Азову" потрібні зварювальники металу — скільки платитимуть

01:49 До США з таємною місією прибув офіційний літак РФ — що відомо

01:32 Харків'янин став поліцаєм на службі РФ — який вирок суду отримав

01:30 Солдати з СЗЧ можуть повернутись на службу через "Армія+"

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

00:34 Помер найстаріший президент США — йому було 100 років

29 грудня 2024

23:53 В Укргідрометцентрі попередили про морози на Київщині завтра

23:51 Світлу бути — ЗМІ назвали гаранта підтримки замість Словаччини

23:05 В Одеській області лунають вибухи

23:03 На Волині собака загриз кота — як суд покарав власницю

06:40 Нові ціни на кольорові метали — скільки коштує алюміній у грудні

06:13 Пенсії, тарифи та податки — що зміниться в Україні у 2025 році

06:13 Новорічний стіл 2025 — які ціни на продукти для класичних страв

28 грудня 2024

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

Text

15:06 В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

Text

11:33 У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

28 грудня 2024
Text

23:41 Козак пояснив високу вартість проїзду метро в Києві

Text

13:51 Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року