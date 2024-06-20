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В Минобороны рассказали, имеют ли право представители ТЦК задерживать людей

20 июня 2024 00:10
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Имеют ли право работники ТЦК задерживать граждан — ответ Минобороны
Полицейские и работники ТЦК проверяют мужчину. Фото иллюстративное: AFP
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Представители военкомата не имеют права задерживать граждан. Также в их полномочия не входит доставка военнообязанных в ТЦК для обновления военно-учетных данных.

Такой ответ предоставило Министерство обороны Украины по запросу РБК-Украина.

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В Минобороны отметили, что право на задержание и доставку граждан в ТЦК имеют только полицейские, но не уполномоченные представители военкомата.

Правда, во время действия военного положения уполномоченные представители ТЦК принимают совместные с правоохранителями меры по административному задержанию и доставке в ТЦК граждан, которые отказываются от получения повесток или нарушают правила военного учета.

"Административное задержание гражданина полицейским может происходить в присутствии уполномоченных представителей ТЦК. Также не запрещено законом доставлять гражданина, задержанного полицейским, на транспортном средстве ТЦК при условии присутствия в нем полицейского. Не противоречит действующему законодательству и доставка гражданина в ТЦК, которая происходит добровольно (то есть не вопреки воле гражданина)", — подытожили в Минобороны.

Ранее юрист Дмитрий Франчук заявил, что работники ТЦК не имеют права насильно забирать человека в военкомат. Также он рассказал, что делать гражданам, права которых нарушаются представителями ТЦК.

Также мы рассказывали, при каких условиях отправляют повторную повестку и как в такой ситуации действовать.

Минобороны
военкомат
военный призыв
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
военнослужащие

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