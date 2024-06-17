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Зміни для військовозобов'язаних — стало відомо, коли в Резерв+ з'явиться QR-код

17 червня 2024 14:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Коли в Україні з'явиться QR-код у застосунку "Резерв+"
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні у вівторок, 18 червня, з'явиться QR-код у застосунку "Резерв+". Відсканувавши його, працівники територіальних центрів комплектування та поліцейські зможуть отримати інформацію про статус громадянина як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета" у понеділок, 17 червня.

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QR-код у застосунку "Резерв+"

Незабаром військовозобов'язані українці отримають електронний військово-обліковий документ. Він відображатиметься у застосунку на смартфоні користувача. Документ буде містити перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".

Наразі військовозобов’язаним присвоюють у військово-обліковому документі ідентифікаційний код у формі штрих-коду (VIN-код).

Скануючи QR-код з е-ВОД зі смартфона в реальному часі, уповноважена особа зможе отримати підтвердження актуальності даних заявника.

Е-ВОД формується на безоплатній основі за бажанням особи після проходження нею електронної ідентифікації та автентифікації.

Нагадаємо, речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що в Україні у застосунку для оновлення військово-облікових даних "Резерв+" незабаром з'явиться QR-код. Його можна буде використовувати замість паперового облікового документа.

Раніше заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомила, що з 18 червня в застосунку "Резерв+" з'явиться електронний військово-обліковий документ. Це нововведення дозволить громадянам України легко підтвердити оновлення своїх даних.

Україна
ТЦК та СП
поліція
мобілізація
українці
резерв

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