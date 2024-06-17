Штрих-код в военном билете – для чего он нужен

Приложение "Резерв+". Фото: dev.ua

С 16 мая 2024 года в Украине стартовало действие обновленных норм военного учета. Эти изменения направлены на облегчение процедуры регистрации и обеспечение актуальности информации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в воскресенье, 17 июня.

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Для чего необходим штрих-код

Лица, которым выдаются новые документы для военного учета, должны быть внесены в реестр "Оберіг" под уникальным номером. Также теперь при получении новых документов через ТЦК использование штрих-кодов является обязательным. Если же обновляются только личные данные через ТЦК, ЦНАП или "Резерв+" и новый документ не выдается, то штрих-код не нужен.

"Военно-учетные документы, оформленные до 18.05.2024, остаются действительными. В случае обновления персональных данных через ТЦК, ЦНАП или "Резерв+" (без выдачи нового военно-учетного документа) — штрих-коды необязательны", — отметили в Минобороны.

Штрих-код необходим для учета граждан в реестре — производится отдельный номер записи. В то же время это дает возможность упрощенного сканирования информации работниками ТЦК и СП, избегая ручного ввода данных.

Инфографика от Минобороны

Раньше мы писали, когда "Резерв+" станет официальным документом, который заменит военный билет.

Напомним, мы сообщали, какое наказание ожидает военнообязанного, предоставившего фейковый адрес в "Резерв+".

Также мы информировали, стало известно, когда в "Резерв+" появится QR-код.