Скільки українців згенерували військово-облікові документи в Резерв+

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

У Міністерстві оборони України назвали кількість громадян, які згенерували військово-облікові документи онлайн через застосунок "Резерв+". Йдеться про мільйон користувачів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони в Telegram у четвер, 27 червня.

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Відтепер ці громадяни можуть не носити із собою військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

"Раніше оформлення таких документів було питанням паперу, часу і черг. Тепер це питання кількох хвилин і кліків", — сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Згідно з новим законом, який набрав чинності 18 травня, деякі студенти не мають права на відстрочку від призову.

Також штраф за не оновлені військово-облікові дані накладається на громадянина лише одного разу. Разом з тим, штрафи за ігнорування повісток і неприбуття до ТЦК згідно із приписами цих повісток можуть накладати за кожен такий випадок.