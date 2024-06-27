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У Міноборони повідомили, скільки громадян згенерували військово-облікові документи в Резерв+

27 червня 2024 13:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Скільки українців згенерували військово-облікові документи в Резерв+
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Міністерстві оборони України назвали кількість громадян, які згенерували військово-облікові документи онлайн через застосунок "Резерв+". Йдеться про мільйон користувачів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони в Telegram у четвер, 27 червня.

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Відтепер ці громадяни можуть не носити із собою військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

"Раніше оформлення таких документів було питанням паперу, часу і черг. Тепер це питання кількох хвилин і кліків", — сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Згідно з новим законом, який набрав чинності 18 травня, деякі студенти не мають права на відстрочку від призову.

Також штраф за не оновлені військово-облікові дані накладається на громадянина лише одного разу. Разом з тим, штрафи за ігнорування повісток і неприбуття до ТЦК згідно із приписами цих повісток можуть накладати за кожен такий випадок.

Міноборони
українці
Україна
мобілізація
документи
резерв

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