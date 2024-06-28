Приложение для военных Армия+ — какие функции будут доступны

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. Фото: Минобороны

Заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, какие услуги станут доступны в приложении "Армия+". Известно, что функционал готов и разработан Центром масштабирования технологических решений Генерального штаба ВСУ.

Об этом Екатерина Черногоренко сообщила в интервью Армия TV.

Читайте также:

Создание приложения "Армия+"

"Функционал готов и разработан Центром масштабирования технологических решений Генерального штаба ВСУ. Это наши надежные партнеры, это команда военнослужащих, которые сделали этот функционал по запросу Министерства обороны Украины", — рассказала Черногоренко.

По ее словам, в приложении будут доступны 11 видов рапортов. Она подчеркнула, что это все виды отпусков, деньги на оздоровление и так далее.

Черногоренко отметила, что сначала будет пилотное испытание в некоторых бригадах.

"Во-первых, будет принято постановление для того, чтобы командиры не волновались. Далее мы сделаем приказ, который позволит установить это приложение для всего личного состава. Нужно покрытие на уровне всей бригады. И мы это покрытие обеспечим, иначе функционал будет некорректно работать", — говорит заместитель министра обороны.

По ее словам, приложение распространят среди всего украинского войска только после того, как будут учтены замечания и предложения военных.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили о создании приложения для военных. Там подчеркнули, что цифровизация армии может помочь Украине добиться технологического преимущества над российскими оккупантами 10:1.

Также в ведомстве назвали количество граждан, сгенерировавших военно-учетные документы онлайн через приложение "Резерв+". Речь идет о миллионе пользователей.