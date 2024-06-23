Функції чатботу Армія+

Військовий зі смартфоном. Фото: MC.Today

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін розповів, що чат-бот "Армія+" був розроблений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям. Чат-бот пропонує оперативні відповіді на широкий спектр актуальних запитань.

Про це Лазуткін розповів у неділю, 23 червня.

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Лазуткін пояснив, що задля отримання необхідної інформації або консультації, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію.

"Зокрема, для військових присутня інформація з питань пільг, харчового та речового забезпечення, статусу УБД, реабілітації, протезування та житлових питань", — розповів речник Міноборони.

Він також додав, що для цивільних присутні консультації з питань військового обліку, бронювання, відстрочки та рекрутингу.

Лазуткін також розповів, що члени сімей військовослужбовців зможуть отримати відповіді на запитання щодо грошового забезпечення полонених і загиблих. Окрім того, вони можуть отримати відповіді на питання щодо зниклих військовослужбовців, медичної допомоги, санаторного лікування, пільг і державної допомоги.

Раніше ми повідомляли, що в Міністерстві оборони оголосили про запуск чат-бота "Армія+". Він призначений для того, щоб підтримувати військовозобовʼязаних, військових та їхні родини.

Нагадуємо, ми повідомляли, що для військових готують додаток Армія+.