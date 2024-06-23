Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow У Міноборони пояснили призначення та функції чат-боту Армія+ arrow

У Міноборони пояснили призначення та функції чат-боту Армія+

23 червня 2024 12:32
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
Функції чатботу Армія+
Військовий зі смартфоном. Фото: MC.Today
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін розповів, що чат-бот "Армія+" був розроблений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям. Чат-бот пропонує оперативні відповіді на широкий спектр актуальних запитань.

Про це Лазуткін розповів у неділю, 23 червня. 

Читайте також:

Чим допоможе "Армія+"

Лазуткін пояснив, що задля отримання необхідної інформації або консультації, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію.

"Зокрема, для військових присутня інформація з питань пільг, харчового та речового забезпечення, статусу УБД, реабілітації, протезування та житлових питань", — розповів речник Міноборони.

Він також додав, що для цивільних присутні консультації з питань військового обліку, бронювання, відстрочки та рекрутингу.

Лазуткін також розповів, що члени сімей військовослужбовців зможуть отримати відповіді на запитання щодо грошового забезпечення полонених і загиблих. Окрім того, вони можуть отримати відповіді на питання щодо зниклих військовослужбовців, медичної допомоги, санаторного лікування, пільг і державної допомоги. 

Раніше ми повідомляли, що в Міністерстві оборони оголосили про запуск чат-бота "Армія+". Він призначений для того, щоб підтримувати військовозобовʼязаних, військових та їхні родини.

Нагадуємо, ми повідомляли, що для військових готують додаток Армія+.

Україна
армія
смартфон
військовозобов'язані
військовослужбовці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони