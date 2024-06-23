Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В Минобороны объяснили назначение и функции чатбота Армия+ arrow

В Минобороны объяснили назначение и функции чатбота Армия+

23 июня 2024 12:32
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко
Функции чата Армия+
Военный со смартфоном. Фото: MC.Today
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко

Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что чатбот Армия+ был разработан для оказания поддержки военным, гражданским лицам и их семьям. Чатбот предлагает оперативные ответы на широкий спектр актуальных вопросов.

Об этом Лазуткин рассказал в воскресенье, 23 июня.

Читайте также:

Чем поможет Армия+

Лазуткин объяснил, что для получения необходимой информации или консультации достаточно перейти по ссылке и выбрать соответствующую категорию.

"В частности, для военных присутствует информация по льготам, пищевому и вещевому обеспечению, статусу УБД, реабилитации, протезированию и жилищным вопросам", — рассказал спикер Минобороны.

Он также добавил, что для гражданских присутствуют консультации по военному учету, бронированию, отсрочке и рекрутингу.

Лазуткин также рассказал, что члены семей военнослужащих смогут получить ответы на вопросы по поводу денежного довольствия пленных и погибших. Кроме того, они могут получить ответы на вопросы пропавших военнослужащих, медицинской помощи, санаторного лечения, льгот и государственной помощи.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве обороны объявили о запуске чат-бота "Армия+". Он предназначен для поддержания военнообязанных, военных и их семей.

Напомним, мы сообщали, что для военных готовят приложение Армия+ .

Украина
армия
смартфон
военнообязанные
военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление