Функции чата Армия+

Военный со смартфоном. Фото: MC.Today

Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что чатбот Армия+ был разработан для оказания поддержки военным, гражданским лицам и их семьям. Чатбот предлагает оперативные ответы на широкий спектр актуальных вопросов.

Об этом Лазуткин рассказал в воскресенье, 23 июня.

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Чем поможет Армия+

Лазуткин объяснил, что для получения необходимой информации или консультации достаточно перейти по ссылке и выбрать соответствующую категорию.

"В частности, для военных присутствует информация по льготам, пищевому и вещевому обеспечению, статусу УБД, реабилитации, протезированию и жилищным вопросам", — рассказал спикер Минобороны.

Он также добавил, что для гражданских присутствуют консультации по военному учету, бронированию, отсрочке и рекрутингу.

Лазуткин также рассказал, что члены семей военнослужащих смогут получить ответы на вопросы по поводу денежного довольствия пленных и погибших. Кроме того, они могут получить ответы на вопросы пропавших военнослужащих, медицинской помощи, санаторного лечения, льгот и государственной помощи.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве обороны объявили о запуске чат-бота "Армия+". Он предназначен для поддержания военнообязанных, военных и их семей.

Напомним, мы сообщали, что для военных готовят приложение Армия+ .