Створення чат-бота Армія+

Військовий зі смартфоном. Фото ілюстративне: АрміяІнформ

В Міністерстві оборони оголосили про запуск чат-бота "Армія+". Він призначений для того, щоб підтримувати військовозобовʼязаних, військових та їхні родини.

Про це Міноборони повідомило на своїй сторінці у Telegram у четвер, 20 червня.

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Додаток "Армія+". Фото: Міноборони

Новий чат-бот для військових

В Україні почав діяти новий чат-бот "Армія+". Він був створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям.

Чат-бот доступний за посиланням і пропонує швидкі відповіді на широкий спектр запитань.

"Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань", — пояснили в Міноборони.

Повідомлення Міноборони. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що для військових готують додаток Армія+.

Нагадуємо, що пів мільйона військово-облікових документів було сформовано у застосунку Резерв+ за добу. Для того, аби сформувати документ, треба оновити додаток.