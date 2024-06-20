Створення чат-бота Армія+

Міноборони запустило чатбот "Армія+" — яка його функція
В Міністерстві оборони оголосили про запуск чат-бота "Армія+". Він призначений для того, щоб підтримувати військовозобовʼязаних, військових та їхні родини.
Про це Міноборони повідомило на своїй сторінці у Telegram у четвер, 20 червня.
Новий чат-бот для військових
В Україні почав діяти новий чат-бот "Армія+". Він був створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям.
Чат-бот доступний за посиланням і пропонує швидкі відповіді на широкий спектр запитань.
"Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань", — пояснили в Міноборони.
Раніше ми повідомляли, що для військових готують додаток Армія+.
Нагадуємо, що пів мільйона військово-облікових документів було сформовано у застосунку Резерв+ за добу. Для того, аби сформувати документ, треба оновити додаток.
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