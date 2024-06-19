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В Минобороны пояснили, кто может исправлять данные онлайн в Резерв+ — два случая

19 июня 2024 08:48
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Два случая, когда можно исправить данные в "Резерв+" онлайн — пояснение Минобороны
Приложение "Резерв+" в смартфоне. Фото: НТА
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Минобороны объяснили, в каких случаях можно исправить данные в "Резерв+" онлайн — без визита в ТЦК. Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр "Оберег" для исправления данных.

Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на сайте Министерства обороны Украины во вторник, 18 июня.

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В каких случаях работает функция "Исправить данные онлайн" 

  • Для военнослужащих, которые до сих пор на учете и чей актуальный статус не отображался в реестре "Оберіг".
  • Для всех военнообязанных, получивших уведомление "Данные не найдены" в приложении "Резерв+".

"Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр "Оберіг" для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно — для этого не нужно идти в ТЦК", — пояснила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним, эксперты рассказали, будет ли у представителей ТЦК доступ к банковским счетам граждан призывного возраста через систему авторизации "Резерв+" и BankID.

Также мы писали, что QR-код в приложении "Резерв+" может быть просканирован любым устройством — в отличие от штрих-кода, который вклеивается в документы воинского учета и который можно сканировать только в ТЦК.

Ранее мы писали, что в Минобороны ответили, существует ли возможность утечки данных из "Резерв+".

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