Чи можна після отримання повістки йти до рекрутингового центру — пояснення Міноборони

У Міноборони пояснили, чи можна після отримання повістки стати добровольцем
Приходити до рекрутингового центру військовозобов'язані можуть навіть після отримання повістки. Це необхідно для того, щоб майбутні бійці могли обрати собі посаду та військову частину.
Про це в інтерв'ю "Шлях рекрута: від служби до покликання", яке опубліковано в YouTube-каналі Міністерства оборони України, в суботу, 20 липня, повідомив Уповноважений представник Міністерства оборони Олексій Бежевець.
Рекрутинг до лав ЗСУ після отримання повістки
За словами представника Міноборони, перша повістка, яка є запрошенням до ТЦК для оновлення облікових даних, не є перешкодою для рекрутингу.
"Такі випадки є. І це непоодинокі випадки. Тоді людина приходить в ТЦК не з повісткою — "я прийшов мобілізуватися", а безпосередньо вже з рекомендаційним листом — "як доброволець я прийшов, будь ласка, в конкретну частину, на конкретну посаду оформляйте мене". І це передбачено всіма директивними документами, безпосередньо вказано в законі", — наголосив Бежевець.
Нагадаємо, близько третини захисників України є добровольцями. Жінки становлять 20% від цієї кількості.
Також ми повідомляли, що в Україні планують відкрити ще 14 рекрутингових центрів. Вони з'являться у великих обласних центрах.
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