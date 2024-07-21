Чи можна після отримання повістки йти до рекрутингового центру — пояснення Міноборони

Представники ТЦК перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: censor.net

Приходити до рекрутингового центру військовозобов'язані можуть навіть після отримання повістки. Це необхідно для того, щоб майбутні бійці могли обрати собі посаду та військову частину.

Про це в інтерв'ю "Шлях рекрута: від служби до покликання", яке опубліковано в YouTube-каналі Міністерства оборони України, в суботу, 20 липня, повідомив Уповноважений представник Міністерства оборони Олексій Бежевець.

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За словами представника Міноборони, перша повістка, яка є запрошенням до ТЦК для оновлення облікових даних, не є перешкодою для рекрутингу.

"Такі випадки є. І це непоодинокі випадки. Тоді людина приходить в ТЦК не з повісткою — "я прийшов мобілізуватися", а безпосередньо вже з рекомендаційним листом — "як доброволець я прийшов, будь ласка, в конкретну частину, на конкретну посаду оформляйте мене". І це передбачено всіма директивними документами, безпосередньо вказано в законі", — наголосив Бежевець.

Нагадаємо, близько третини захисників України є добровольцями. Жінки становлять 20% від цієї кількості.

Також ми повідомляли, що в Україні планують відкрити ще 14 рекрутингових центрів. Вони з'являться у великих обласних центрах.