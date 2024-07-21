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У Міноборони назвали кількість жінок, що звертаються до рекрутингових центрів

21 липня 2024 05:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Скільки жінок добровільно долучилися до лав ЗСУ — дані Міноборони
Українська військовослужбовиця. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Близько третини людей, які вступають до лав захисників України, є добровольцями. Жінки ж становлять 20% від усієї кількості громадян, які за власним бажанням приходять до рекрутингових центрів.

Про це в інтерв'ю "Шлях рекрута: від служби до покликання", яке опубліковано в YouTube-каналі Міністерства оборони України, в суботу, 20 липня, повідомив Уповноважений представник Міністерства оборони Олексій Бежевець.

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"На сьогодні приблизно 17%, до 20%, всіх людей, які залишаються після першого візиту і з ними далі відбувається робота, тобто йде підбір їм вакансій і допомога для потрапляння потім в свій підрозділ — це жінки. Це насправді класно, бо це показує великий потенціал власне жінок в армії", — сказав Бежевець.

Крім того жінки приходять до рекрутингових центрів, щоб дізнатися про вакансії для своїх чоловіків. Представник Міноборони наголосив, що це нормально, адже життєві ситуації бувають різні — можна приходити або телефонувати навіть багато разів, адже важливо, щоб майбутні військові визначилися та потрапили в обраний підрозділ.

Загалом протягом пів року до системи рекрутингових центрів Міноборони звернулися понад 10 тисяч людей. 

"Загалом ми бачимо, що інформаційно вплив є, і все більше й більше людей знають, що така можливість є і звертаються або безпосередньо до військових частин, або до рекрутингових центрів, або до мобільних рекрутингових груп. На сьогодні приблизно третина всіх людей, які  долучаються до сил оборони, це добровольці. Тобто це люди, які добровільно прийшли, знайшли собі посаду, вступили в комунікацію з військовим підрозділом, рекрутувалися і служать", — підсумував Бежевець.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі відкрили рекрутинговий центр української армії. Він став 27-м в Україні. Ще дев'ять центрів наразі готуються до відкриття.

Раніше заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що після ухвалення нового закону про мобілізацію в лавах війська побільшало добровольців. Причиною таких змін є можливість самим обирати підрозділ для подальшої служби.

Міноборони жінки армія військовий призов мобілізація військовослужбовці Рекрутинг

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