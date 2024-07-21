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В Минобороны объяснили, можно ли после получения повестки стать добровольцем

21 июля 2024 07:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Можно ли после получения повестки идти в рекрутинговый центр — объяснение Минобороны
Представители ТЦК проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: censor.net
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Приходить в рекрутинговый центр военнообязанные могут даже после получения повестки. Это необходимо для того, чтобы будущие бойцы могли выбрать себе должность и воинскую часть.

Об этом в интервью "Путь рекрута: от службы к призванию", опубликованном на YouTube-канале Министерства обороны Украины в субботу, 20 июля, сообщил Уполномоченный представитель Министерства обороны Алексей Бежевец.

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По словам представителя Минобороны, первая повестка, являющаяся приглашением в ТЦК для обновления учетных данных, не является препятствием для рекрутинга.

"Такие случаи есть. И это не редкие случаи. Тогда человек приходит в ТЦК не с повесткой — "я пришел мобилизоваться", а непосредственно уже с рекомендательным письмом — "как доброволец я пришел, пожалуйста, в конкретную часть, на конкретную должность оформляйте меня". И это предусмотрено всеми директивными документами, непосредственно указано в законе", — подчеркнул Бежевец.

Напомним, около трети защитников Украины — добровольцы. Женщины составляют 20% этого количества.

Также мы сообщали, что в Украине планируют открыть еще 14 центров рекрутинга. Они появятся в крупных областных центрах.

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