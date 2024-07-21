Можно ли после получения повестки идти в рекрутинговый центр — объяснение Минобороны

В Минобороны объяснили, можно ли после получения повестки стать добровольцем
Приходить в рекрутинговый центр военнообязанные могут даже после получения повестки. Это необходимо для того, чтобы будущие бойцы могли выбрать себе должность и воинскую часть.
Об этом в интервью "Путь рекрута: от службы к призванию", опубликованном на YouTube-канале Министерства обороны Украины в субботу, 20 июля, сообщил Уполномоченный представитель Министерства обороны Алексей Бежевец.
Рекрутинг в ряды ВСУ после получения повестки
По словам представителя Минобороны, первая повестка, являющаяся приглашением в ТЦК для обновления учетных данных, не является препятствием для рекрутинга.
"Такие случаи есть. И это не редкие случаи. Тогда человек приходит в ТЦК не с повесткой — "я пришел мобилизоваться", а непосредственно уже с рекомендательным письмом — "как доброволец я пришел, пожалуйста, в конкретную часть, на конкретную должность оформляйте меня". И это предусмотрено всеми директивными документами, непосредственно указано в законе", — подчеркнул Бежевец.
Напомним, около трети защитников Украины — добровольцы. Женщины составляют 20% этого количества.
Также мы сообщали, что в Украине планируют открыть еще 14 центров рекрутинга. Они появятся в крупных областных центрах.
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