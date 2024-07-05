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У Міноборони назвали кількість рекрутингових центрів, які незабаром відкриють в Україні

5 липня 2024 18:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Міноборони України розширює мережу рекрутингових центрів
Рекрутинговий центр. Фото: Львівська міська рада
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство оборони України планує відкрити нові рекрутингові центри по всій Україні. До початку роботи загалом готують 14.

Про це повідомив представник відомства з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі "Ми — Україна" у п'ятницю, 5 липня.

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За словами Бежевця, найближчим часом планується запуск у великих обласних центрах. Йдеться про Хмельницьку та Одеську області. 

Наразі по Україні працюють вже 26 рекрутингових центрів. 

Нагадаємо, українським чоловікам в Європі хочуть запропонувати долучитися до лав ЗСУ через рекрутинг. Набір можуть організувати в кількох великих містах.

Також у Львові стало на один рекрутинговий центр Збройних сил України більше. Мешканців міста до своїх лав кличе легендарна 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр".

Міноборони ЗСУ українці Україна мобілізація Рекрутинг

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