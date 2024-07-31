Мобілізація в Україні — чи має документ з Резерв+ юридичну силу

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Директорат цифрової трансформації у сфері оборони надав офіційне роз'яснення щодо військово-облікових документів в електронній формі. Йдеться про документи, сформовані через додаток Резерв+.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України у середу, 31 липня.

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Чи має юридичну силу обліковий документ з додатка Резерв+

Зазначається, що електронний військовий документ, сформований через додаток Резерв+, є рівнозначним військово-обліковому документу у паперовій формі.

"Усі ці документи мають однакову юридичну силу", — наголошують в Міноборони.

Там додали, що працівники ТЦК або Нацполіції зможуть перевірити справжність документа за допомогою телефона або планшета, які мають камеру.

"Роботодавці при формуванні списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, також можуть використовувати військово-облікові документи працівників у електронній формі", — підкреслили в оборонному відомстві.

Раніше ми повідомляли, що у додатку "Резерв+" з'явилася нова функція, яка дозволяє працівникам критично важливих підприємств підвантажувати дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.

Також ми писали, що неточні чи неповні дані у застосунку "Резерв+" після оновлення даних не є проблемою військовозобов’язаного громадянина і в ТЦК йому не потрібно йти. Єдине, що можна зробити, — надіслати рекомендованим листом заяву з проханням відкоригувати дані.