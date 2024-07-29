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Адвокат відповів, що робити, коли дані у паперовому військовому квитку та електронному не збігаються

29 липня 2024 16:50
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Дані у паперовому військовому квитку та електронному не збігаються — що робити
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Все частіше зустрічаються ситуації, коли відомості в паперовому військовому квитку не збігаються з тими, що містяться в електронному варіанті. Адвокат Дмитро Франчук розповів, що ж у такому випадку робити чоловікам.

Про це юрист повідомив в коментарі для РБК-Україна у понеділок, 29 липня.

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Що робити, коли дані у паперовому військовому квитку та електронному не збігаються

"Якщо дані у паперовому військовому квитку та електронному відрізняються, важливо виправити цю невідповідність якомога швидше, оскільки такі розбіжності можуть спричинити проблеми у різних ситуаціях, включаючи виїзд за кордон, отримання соціальних виплат або надання інших державних послуг", — заявив адвокат.

Він зазначив, що у цьому випадку слід:

  1. Звернутися до ТЦК та СП за місцем вашого обліку.
  2. Надати паперовий військовий квиток, електронний військовий квиток (витяг з Реєстру військовозобов'язаних), а також документи, що підтверджують коректність даних (наприклад, свідоцтво про народження, паспорт, свідоцтво про шлюб).
  3. Перефразуй ТЦК та СП перевірять ваші дані і виправлять помилки, якщо такі будуть.
  4. Оновлять інформацію в обох системах (паперовій та електронній).

 Франчук підкреслив, що паперовий та електронний військово-облікові документи мають однакову юридичну силу.

"Однак електронний військовий квиток (витяг з Реєстру військовозобов'язаних. — Ред.) може бути актуальнішим, адже інформація в ньому оновлюється частіше", — розповів юрист.

Він додав, що можуть виникнути незначні затримки у вирішенні цього питання, оскільки процес оновлення даних потребує певного часу. Проте серйозних проблем з оновленою інформацією не повинно бути.

Франчук порекомендував чоловікам після оновлення даних отримати новий витяг з Реєстру військовозобов'язаних і перевірте правильність всіх відомостей, а також зберігати всі документи, що підтверджують коректність ваших даних. Він додав, що якщо виникнуть проблеми, звертайтеся до вищестоящих органів військового управління або до омбудсмена з питань захисту прав людини.

Нагадаємо, ми писали, яке покарання за втрату військового квитка чекає на українців. 

Також ми інформували, що українські чоловіки не можуть зробити без військового квитка.

Україна мобілізація документи військовий квиток ТЦК та СП адвокат резерв

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