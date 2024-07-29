Дані у паперовому військовому квитку та електронному не збігаються — що робити

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Все частіше зустрічаються ситуації, коли відомості в паперовому військовому квитку не збігаються з тими, що містяться в електронному варіанті. Адвокат Дмитро Франчук розповів, що ж у такому випадку робити чоловікам.

Про це юрист повідомив в коментарі для РБК-Україна у понеділок, 29 липня.

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Що робити, коли дані у паперовому військовому квитку та електронному не збігаються

"Якщо дані у паперовому військовому квитку та електронному відрізняються, важливо виправити цю невідповідність якомога швидше, оскільки такі розбіжності можуть спричинити проблеми у різних ситуаціях, включаючи виїзд за кордон, отримання соціальних виплат або надання інших державних послуг", — заявив адвокат.

Він зазначив, що у цьому випадку слід:

Звернутися до ТЦК та СП за місцем вашого обліку. Надати паперовий військовий квиток, електронний військовий квиток (витяг з Реєстру військовозобов'язаних), а також документи, що підтверджують коректність даних (наприклад, свідоцтво про народження, паспорт, свідоцтво про шлюб). Перефразуй ТЦК та СП перевірять ваші дані і виправлять помилки, якщо такі будуть. Оновлять інформацію в обох системах (паперовій та електронній).

Франчук підкреслив, що паперовий та електронний військово-облікові документи мають однакову юридичну силу.

"Однак електронний військовий квиток (витяг з Реєстру військовозобов'язаних. — Ред.) може бути актуальнішим, адже інформація в ньому оновлюється частіше", — розповів юрист.

Він додав, що можуть виникнути незначні затримки у вирішенні цього питання, оскільки процес оновлення даних потребує певного часу. Проте серйозних проблем з оновленою інформацією не повинно бути.

Франчук порекомендував чоловікам після оновлення даних отримати новий витяг з Реєстру військовозобов'язаних і перевірте правильність всіх відомостей, а також зберігати всі документи, що підтверджують коректність ваших даних. Він додав, що якщо виникнуть проблеми, звертайтеся до вищестоящих органів військового управління або до омбудсмена з питань захисту прав людини.

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