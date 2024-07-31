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В Минобороны объяснили, имеет ли юридическую силу учетный документ из приложения Резерв+

31 июля 2024 17:52
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — имеет ли документ с Резерв+ юридическую силу
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Директорат цифровой трансформации в сфере обороны предоставил официальное разъяснение по военно-учетным документам в электронной форме. Речь идет о документах, сформированных через приложение Резерв+.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины в среду, 31 июля.

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Имеет ли юридическую силу учетный документ из приложения Резерв+

Отмечается, что электронный военный документ, сформированный через приложение Резерв+, равнозначен военно-учетному документу в бумажной форме.

"Все эти документы имеют одинаковую юридическую силу", — подчеркивают в Минобороны.

Там добавили, что работники ТЦК или Нацполиции смогут проверить подлинность документа с помощью телефона или планшета с камерой.

"Работодатели при формировании списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время, также могут использовать военно-учетные документы работников в электронной форме", — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее мы сообщали, что в приложении "Резерв+" появилась новая функция, позволяющая работникам критически важных предприятий подгружать данные о бронировании в электронный военно-учетный документ.

Также мы писали, что неточные или неполные данные в приложении "Резерв+" после обновления данных не являются проблемой военнообязанного гражданина и в ТЦК ему не нужно идти. Единственное, что можно сделать — отправить заказным письмом заявление с просьбой откорректировать данные.

Минобороны личные данные мобилизация документы ТЦК и СП военнообязанные резерв

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