Мобилизация в Украине — имеет ли документ с Резерв+ юридическую силу

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Директорат цифровой трансформации в сфере обороны предоставил официальное разъяснение по военно-учетным документам в электронной форме. Речь идет о документах, сформированных через приложение Резерв+.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины в среду, 31 июля.

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Отмечается, что электронный военный документ, сформированный через приложение Резерв+, равнозначен военно-учетному документу в бумажной форме.

"Все эти документы имеют одинаковую юридическую силу", — подчеркивают в Минобороны.

Там добавили, что работники ТЦК или Нацполиции смогут проверить подлинность документа с помощью телефона или планшета с камерой.

"Работодатели при формировании списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время, также могут использовать военно-учетные документы работников в электронной форме", — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее мы сообщали, что в приложении "Резерв+" появилась новая функция, позволяющая работникам критически важных предприятий подгружать данные о бронировании в электронный военно-учетный документ.

Также мы писали, что неточные или неполные данные в приложении "Резерв+" после обновления данных не являются проблемой военнообязанного гражданина и в ТЦК ему не нужно идти. Единственное, что можно сделать — отправить заказным письмом заявление с просьбой откорректировать данные.