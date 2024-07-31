Мобилизация в Украине — имеет ли документ с Резерв+ юридическую силу

В Минобороны объяснили, имеет ли юридическую силу учетный документ из приложения Резерв+
Директорат цифровой трансформации в сфере обороны предоставил официальное разъяснение по военно-учетным документам в электронной форме. Речь идет о документах, сформированных через приложение Резерв+.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины в среду, 31 июля.
Имеет ли юридическую силу учетный документ из приложения Резерв+
Отмечается, что электронный военный документ, сформированный через приложение Резерв+, равнозначен военно-учетному документу в бумажной форме.
"Все эти документы имеют одинаковую юридическую силу", — подчеркивают в Минобороны.
Там добавили, что работники ТЦК или Нацполиции смогут проверить подлинность документа с помощью телефона или планшета с камерой.
"Работодатели при формировании списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время, также могут использовать военно-учетные документы работников в электронной форме", — подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее мы сообщали, что в приложении "Резерв+" появилась новая функция, позволяющая работникам критически важных предприятий подгружать данные о бронировании в электронный военно-учетный документ.
Также мы писали, что неточные или неполные данные в приложении "Резерв+" после обновления данных не являются проблемой военнообязанного гражданина и в ТЦК ему не нужно идти. Единственное, что можно сделать — отправить заказным письмом заявление с просьбой откорректировать данные.
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