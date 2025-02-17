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У Міноборони назвали п'ять найпопулярніших вакансій у Резерв+

17 лютого 2025 11:51
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
ТОП-5 популярних вакансій у Резерв+ — деталі від Міноборони
Застосунок Резерв+ на смартфоні. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У застосунку Резерв+ сервіс рекрутингу запустився у жовтні 2024 року. Застосунок пропонує понад шість тисяч посад у Силах оборони, серед них виокремилось п'ять найпопулярніших напрямів вакансій.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України у понеділок, 17 жовтня. 

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Найпопулярніші вакансії у Резер+

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чергоренко розповіла, що усі охочі приєднатися до Сил оборони, які відгукуються на вакансії через сервіс рекрутингу у застосунку Резерв+, найчастіше обирають військові професії за такими напрямами:

  • штаб,
  • БпЛА,
  • ІТ,
  • транспорт, 
  • піхота. 

"Наша мета — запропонувати користувачеві у сервісі рекрутингу найширший спектр вакансій та напрямів, які існують у Силах оборони. Теза про "війську потрібні всі" не втрачає своєї актуальності сьогодні. Бо кожна професія здатна принести користь та збільшити спроможності війська", — зазначила Черногоренко. 

Вона нагадала, що сервіс рекрутингу запустився в застосунку Резерв+ у жовтні 2024 року. Завдяки співпраці з платформою працевлаштування Lobby X сервіс пропонує один з найбільших переліків відкритих посад у Силах оборони — понад шість тисяч. Станом на зараз зафіксували вже понад 50 тисяч відгуків на ці вакансії.

Нагадаємо, Резерв+ додав можливість подати заявку на "Контракт 18-24". Вийшла оновлена версія мобільного застосунку.

Крім того, 8 лютого у Міноборони повідомили, що через високе навантаження на систему BankID авторизація в застосунку Резерв+ може бути тимчасово недоступною.

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