ТОП-5 популярних вакансій у Резерв+ — деталі від Міноборони

У Міноборони назвали п'ять найпопулярніших вакансій у Резерв+
У застосунку Резерв+ сервіс рекрутингу запустився у жовтні 2024 року. Застосунок пропонує понад шість тисяч посад у Силах оборони, серед них виокремилось п'ять найпопулярніших напрямів вакансій.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України у понеділок, 17 жовтня.
Найпопулярніші вакансії у Резер+
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чергоренко розповіла, що усі охочі приєднатися до Сил оборони, які відгукуються на вакансії через сервіс рекрутингу у застосунку Резерв+, найчастіше обирають військові професії за такими напрямами:
- штаб,
- БпЛА,
- ІТ,
- транспорт,
- піхота.
"Наша мета — запропонувати користувачеві у сервісі рекрутингу найширший спектр вакансій та напрямів, які існують у Силах оборони. Теза про "війську потрібні всі" не втрачає своєї актуальності сьогодні. Бо кожна професія здатна принести користь та збільшити спроможності війська", — зазначила Черногоренко.
Вона нагадала, що сервіс рекрутингу запустився в застосунку Резерв+ у жовтні 2024 року. Завдяки співпраці з платформою працевлаштування Lobby X сервіс пропонує один з найбільших переліків відкритих посад у Силах оборони — понад шість тисяч. Станом на зараз зафіксували вже понад 50 тисяч відгуків на ці вакансії.
Нагадаємо, Резерв+ додав можливість подати заявку на "Контракт 18-24". Вийшла оновлена версія мобільного застосунку.
Крім того, 8 лютого у Міноборони повідомили, що через високе навантаження на систему BankID авторизація в застосунку Резерв+ може бути тимчасово недоступною.
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