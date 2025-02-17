ТОП-5 популярных вакансий в Резерв+ — детали от Минобороны

Приложение Резерв+ на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

В приложении Резерв+ сервис рекрутинга запустился в октябре 2024 года. Приложение предлагает более шести тысяч должностей в Силах обороны, среди них выделилось пять самых популярных направлений вакансий.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в понедельник, 17 октября.

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Самые популярные вакансии в Резерве+

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Чергоренко рассказала, что все желающие присоединиться к Силам обороны, которые откликаются на вакансии через сервис рекрутинга в приложении Резерв+, чаще всего выбирают военные профессии по следующим направлениям:

штаб,

БпЛА,

ИТ,

транспорт,

пехота.

"Наша цель — предложить пользователю в сервисе рекрутинга широкий спектр вакансий и направлений, которые существуют в Силах обороны. Тезис о "армии нужны все" не теряет своей актуальности сегодня. Потому что каждая профессия способна принести пользу и увеличить способности войска", — отметила Черногоренко.

Она напомнила, что сервис рекрутинга запустился в приложении Резерв+ в октябре 2024 года. Благодаря сотрудничеству с платформой трудоустройства Lobby X сервис предлагает один из крупнейших перечней открытых должностей в Силах обороны — более шести тысяч. По состоянию на сейчас зафиксировали уже более 50 тысяч откликов на эти вакансии.

Напомним, Резерв+ добавил возможность подать заявку на "Контракт 18-24". Вышла обновленная версия мобильного приложения.

Кроме того, 8 февраля в Минобороны сообщили, что из-за высокой нагрузки на систему BankID авторизация в приложении Резерв+ может быть временно недоступной.