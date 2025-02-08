Збої в Резерв+ через BankID — що робити користувачам

Яка функція може бути недоступна в Резевр+
Користувачі застосунку для військовозобов'язаних Резерв+ зіткнулися з проблемою в його роботі. Виявилось, що через високе навантаження на систему BankID авторизація в застосунку Резерв+ може бути тимчасово недоступною.
Про це повідомила пресслужба Міноборони України.
Резерв+ не дає доступ до документів — що робити
У Міноборони пояснили, що якщо збій в роботі Резерв+ спіткав користувачів під час користування застосунком, слід зробити кілька дій.
- Якщо користувач вже авторизувався, треба зберегти військовий документ на смартфон у форматі PDF.
- Якщо користувач має електронне направлення на ВЛК, варто зробити скриншот цього документа.
- Якщо користувач подав запит на відстрочку або направлення на ВЛК, Міноборони України рекомендує зачекати – запит обробляється.
У Міноборони зазначили, що особи з інвалідністю за наявності актуального пенсійного посвідчення, а також студенти, аспіранти й докторанти більше не потребують подання запиту на продовження відстрочки в Резерв+, оскільки відповідні документи оновлюються автоматично.
Наразі команда Резерв+ спільно з BankID працює над усуненням труднощів. Про відновлення стабільної роботи у Міноборони пообіцяли повідомити згодом.
Нагадаємо, адвокат пояснив, яка різниця є між відстрочкою, яку оформили в ТЦК та в Резерв+.
Також юрист пояснив, хто має право на оформлення відстрочки через Резерв+ у лютому.
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