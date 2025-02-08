Збої в Резерв+ через BankID — що робити користувачам

Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Користувачі застосунку для військовозобов'язаних Резерв+ зіткнулися з проблемою в його роботі. Виявилось, що через високе навантаження на систему BankID авторизація в застосунку Резерв+ може бути тимчасово недоступною.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

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У Міноборони пояснили, що якщо збій в роботі Резерв+ спіткав користувачів під час користування застосунком, слід зробити кілька дій.

Якщо користувач вже авторизувався, треба зберегти військовий документ на смартфон у форматі PDF.

Якщо користувач має електронне направлення на ВЛК, варто зробити скриншот цього документа.

Якщо користувач подав запит на відстрочку або направлення на ВЛК, Міноборони України рекомендує зачекати – запит обробляється.

У Міноборони зазначили, що особи з інвалідністю за наявності актуального пенсійного посвідчення, а також студенти, аспіранти й докторанти більше не потребують подання запиту на продовження відстрочки в Резерв+, оскільки відповідні документи оновлюються автоматично.

Наразі команда Резерв+ спільно з BankID працює над усуненням труднощів. Про відновлення стабільної роботи у Міноборони пообіцяли повідомити згодом.

Нагадаємо, адвокат пояснив, яка різниця є між відстрочкою, яку оформили в ТЦК та в Резерв+.

Також юрист пояснив, хто має право на оформлення відстрочки через Резерв+ у лютому.