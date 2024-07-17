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В Минобороны назвали количество украинцев, обновивших данные в "Резерв+"

17 июля 2024 05:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Сколько украинцев обновили данные в "Резерв+" — в Минобороны назвали цифру
Мужчина, держащий в руке телефон с открытым приложением "Резерв+". Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

 В последние дни количество граждан, обновлявших данные, стремительно возросло. По состоянию на утро вторника, 16 июля, военно-учетные данные через мобильное приложение "Резерв+" обновили более трех миллионов граждан.

Об этом во вторник, 16 июля, в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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"Утром 16 июля свои данные через приложение "Резерв+" обновили почти 3,2 миллиона наших граждан и также почти 3 миллиона сформировали электронный военно-учетный документ", — отметила Черногоренко.

Также она добавила, что за последние дни нагрузка на реестры выросла втрое. Онлайн-обновление данных предоставляет военнообязанным возможность загрузить свой электронно-военный документ через "Резерв+". В приложении этот документ можно будет показывать всем проверяющими службами, в частности блокпостам и пунктам пограничной службы.

Напомним, граждан, которые не обновили данные в ТЦК, ждут санкции. Это могут быть штрафы или временные ограничения в праве пользования транспортными средствами. В случае, если нарушитель не будет платить штраф, на его счета могут наложить арест.

Также мы сообщали, что во вторник, 16 июля, в ЦПАУ Киева были огромные очереди. Граждане, еще не обновившие свои данные, пытались успеть сделать это в последний день, ведь с 17 июля за несвоевременное обновление данных будут штрафовать.

Минобороны военный призыв мобилизация ТЦК и СП резерв

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