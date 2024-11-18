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У Міноборони назвали кількість рапортів, які подали через Армія+

18 листопада 2024 19:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Через додаток Армія+ за два дні подали понад 1500 рапортів, — Міноборони
Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

В Україні нещодавно впровадили можливість подання електронних рапортів в системі "Армія+". За два дні зареєстровано понад 1500 таких документів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко під час брифінгу в понеділок, 18 листопада.

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За словами Черногоренко, процес подання заявки для переведення з одного підрозділу до іншого триває лише 10 хвилин і кілька кліків. Система виявилася надзвичайно популярною — за два дні зареєстровано понад 1500 рапортів.

"Ми їх вже опрацювали. Там конверція більше 50%. Можна констатувати, що експеримент дуже й дуже успішний. Ми будемо його розвивати", — сказала представниця Міноборони.

Окрім цього, Черногоренко повідомила, що Міноборони разом із Міністерством охорони здоров’я активно працюють над реформуванням військово-лікарських комісій (ВЛК).

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що застосунок "Армія+" став важливим інструментом для цифрової трансформації Сил оборони. Наразі додатком користуються понад 410 тисяч військовослужбовців

Нагадаємо, Міністерство оборони планує масштабувати технології для зменшення бюрократії у ЗСУ. Наступного року хочуть розширити функціонал трьох цифрових платформ.

Міноборони військові ВЛК рапорт військовослужбовці Армія+

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