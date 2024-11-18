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Умєров назвав кількість військових, що користуються "Армія+"

18 листопада 2024 14:32
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Застосунок Армія+ — скільки військових зареєструвалося
Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: Умєров, Facebook
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Застосунок "Армія+" став важливим інструментом для цифрової трансформації Сил оборони. Наразі додатком користуються понад 410 тисяч військовослужбовців.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє Новини.LIVE у понеділок, 18 листопада.

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Застосунок "Армія+"

Умєров заявив, що наразі застосунком "Армія+" користуються понад 410 тисяч військових у 1400 різних військових частинах.

"Армія+" дозволяє проводити аналіз потреб військових, наприклад покращення забезпечення та харчування. Також було багато дискусійних питань щодо переведення. Ми запровадили цю функцію подання запиту на зміну місця служби, яка дозволяє мінімізувати бюрократичну тяганину і прискорює процес", — зазначив міністр оборони.

Він додав, що у додатку також доступні курси з основ роботи з БпЛА, які планують розширювати, збільшуючи навчальний матеріал.

Нагадаємо, Міністерство оборони планує масштабувати технології для зменшення бюрократії у ЗСУ. Наступного року хочуть розширити функціонал трьох цифрових платформ.

Також ми писали про те, що Міноборони ухвалило рішення про використання в ЗСУ FPV-комплексу "Вихор". Це швидкісні дрони, які здатні знищувати ворожу техніку та живу силу.

Міноборони ЗСУ Умєров військовослужбовці Армія+ БпЛА

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