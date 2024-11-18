Міноборони розширюватиме можливості цифрових платформ -- деталі

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: Умєров, Facebook

Міністерство оборони планує масштабувати технології для зменшення бюрократії у ЗСУ. В наступному році хочуть розширити функціонал трьох цифрових платформ.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє Новини.LIVE у понеділок, 18 листопада.

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Умєров заявив, що наступний рік — рік масштабування військовий технологій. Зокрема, Міноборони працюватиме над трьома цифровими платформами для подолання бюрократії у ЗСУ.

"Хочу сказати, що ми, як одна спільна команда, працюємо над тим, щоб орієнтуватися на людей і запроваджувати цифрові технологічні рішення, які зменшуватимуть бюрократію", — зауважив міністр оборони.

Він повідомив, що міністерство буде розширювати функціонал застосунків "Армія+" та "Резерв+". Планується створення смартконтрактів для тих, хто бажає долучитися до ЗСУ.

Також разом із міністерством у справах ветеранів працюватимуть над створенням платформи "Ветеран+".

Нагадаємо, Міністерство оборони України ухвалило рішення про використання в ЗСУ FPV-комплексу "Вихор". Це швидкісні дрони, які здатні знищувати ворожу техніку та живу силу.

Раніше ми писали про те, що військовослужбовцям ЗСУ спростили можливість переведення в іншу військову частину. Тепер це можна зробити через застосунок "Армія+", подавши електронний рапорт.