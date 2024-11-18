Через приложение Армия+ за два дня подали более 1500 рапортов, — Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. Фото: скриншот

В Украине недавно была внедрена возможность подачи электронных рапортов в системе "Армия+". За два дня зарегистрировано более 1500 документов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко на брифинге в понедельник, 18 ноября.

Читайте также:

Рапорты в "Армия+"

По словам Черногоренко, процесс подачи заявки для перевода из одного подразделения в другое занимает всего 10 минут и несколько кликов. Система оказалась очень популярной — за два дня зарегистрировано более 1500 рапортов.

"Мы их уже проработали. Там конверция более 50%. Можно констатировать, что эксперимент очень и очень успешный. Мы будем его развивать", — сказала представитель Минобороны.

Кроме того, Черногоренко сообщила, что Минобороны вместе с Министерством здравоохранения активно работают над реформированием военно-врачебных комиссий (ВВК).

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что приложение "Армия+" стало важным инструментом для цифровой трансформации Сил обороны. В настоящее время приложением пользуется более 410 тысяч военнослужащих.

Напомним, Министерство обороны планирует масштабировать технологии для уменьшения бюрократии в ВСУ. В следующем году хотят расширить функционал трех цифровых платформ.