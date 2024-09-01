Міноборони впроваджує нову технологію для військових Mobile Device Management

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Фото: Kateryna Chernohorenko

Міністерство оборони України впроваджує технологію Mobile Device Management для захисту мобільних пристроїв військовослужбовців. Це дозволить безпечно використовувати власні мобільні пристрої військових на службі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Читайте також:

Міноборони знайшло спосіб захистити телефони військових

Черногоренко заявила, що Міноборони знайшло інноваційні рішення, як захистити особисті мобільні пристрої військовослужбовців.

Mobile Device Management. Фото: Міноборони

"Для цього Центр інновацій Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management. Вона забезпечує доступ до військового аналогу App Store чи Play Маркет", — написала заступниця міністра оборони України.

Що надає військовим технологія MDM. Фото: Міноборони

За її словами, після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військові зможуть отримати доступ до застосунків.

Безпечні військові застосунки. Фото: Міноборони

"Сьогодні їх 68 для військових потреб, з них 14 — розроблені суто під потреби війни. Подібний підхід використовує армія США для підвищення кіберзахисту військових", — зазначила Черногоренко.