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У Міноборони анонсували нову технологію для захисту мобільних пристроїв військових

1 вересня 2024 21:17
Валерія Барановська - редактор
Міноборони впроваджує нову технологію для військових Mobile Device Management
Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Фото: Kateryna Chernohorenko
Валерія Барановська - редактор

Міністерство оборони України впроваджує технологію Mobile Device Management для захисту мобільних пристроїв військовослужбовців. Це дозволить безпечно використовувати власні мобільні пристрої військових на службі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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Черногоренко заявила, що Міноборони знайшло інноваційні рішення, як захистити особисті мобільні пристрої військовослужбовців.

Mobile Device Management
Mobile Device Management. Фото: Міноборони

"Для цього Центр інновацій Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management. Вона забезпечує доступ до військового аналогу App Store чи Play Маркет", — написала заступниця міністра оборони України.

сервіс MDM
Що надає військовим технологія MDM. Фото: Міноборони 

За її словами, після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військові зможуть отримати доступ до застосунків.

MDM для військових
Безпечні військові застосунки. Фото: Міноборони

"Сьогодні їх 68 для військових потреб, з них 14 — розроблені суто під потреби війни. Подібний підхід використовує армія США для підвищення кіберзахисту військових", — зазначила Черногоренко.

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Технологія MDM для військових. Фото: Міноборони

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