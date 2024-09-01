Оновлення даних у ТЦК — чи можна це зробити після закінчення відведеного терміну

У Міноборони пояснили, чи планують продовжити оновлення даних через Резерв+
У військовозобов'язаних українців був термін у 60 днів щоб оновити свої дані у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це можна було також зробити онлайн через додаток Резерв+.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Чи планують продовжити оновлення даних у ТЦК
Черногоренко наголосила, що держава та міністерство оборони виконали свою домашню роботу та запустили додаток вночі 18 травня. За законом у військовозобов'язаних було 60 днів щоб встигнути оновити свої дані.
"Ми би дуже хотіли, щоби можливість оновлення даних продовжувалася, нарощувалася, і користувачі мали можливість робити це в законному полі. Будемо пропонувати, як це зорганізувати, як це зробити", — сказала вона.
Заступниця міністра додала, що близько п'яти мільйонів людей виконали свій обов'язок.
"В будь-якому випадку ми дуже вдячні нашим громадянам за відповідальність. Це неймовірний результат", — підсумувала Черногоренко.
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