Минобороны внедряет новую технологию для военных Mobile Device Management

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. Фото: Катерина Черноhorенко

Министерство обороны Украины внедряет технологию Mobile Device Management для защиты мобильных устройств военнослужащих. Это позволит безопасно использовать собственные мобильные устройства военных на службе.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

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Черногоренко заявила, что Минобороны нашло инновационные решения по защите личных мобильных устройств военнослужащих.

Mobile Device Management. Фото: Минобороны

"Для этого Центр инноваций Минобороны внедряет технологию Mobile Device Management. Она обеспечивает доступ к военному аналогу App Store или Play Маркет", — написала заместитель министра обороны Украины.

Что предоставляет военным технология MDM. Фото: Минобороны

По ее словам, после установки и успешной проверки, что уязвимостей на устройстве нет, военные смогут получить доступ к приложениям.

Безопасные военные приложения. Фото: Минобороны

"Сегодня их 68 для военных нужд, из них 14 разработаны сугубо под нужды войны. Подобный подход использует армия США для повышения киберзащиты военных", — отметила Черногоренко.