Минобороны внедряет новую технологию для военных Mobile Device Management

В Минобороны анонсировали новую технологию для защиты мобильных военных устройств
Министерство обороны Украины внедряет технологию Mobile Device Management для защиты мобильных устройств военнослужащих. Это позволит безопасно использовать собственные мобильные устройства военных на службе.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.
Минобороны нашло способ защитить телефоны военных
Черногоренко заявила, что Минобороны нашло инновационные решения по защите личных мобильных устройств военнослужащих.
"Для этого Центр инноваций Минобороны внедряет технологию Mobile Device Management. Она обеспечивает доступ к военному аналогу App Store или Play Маркет", — написала заместитель министра обороны Украины.
По ее словам, после установки и успешной проверки, что уязвимостей на устройстве нет, военные смогут получить доступ к приложениям.
"Сегодня их 68 для военных нужд, из них 14 разработаны сугубо под нужды войны. Подобный подход использует армия США для повышения киберзащиты военных", — отметила Черногоренко.
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