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В Минобороны анонсировали новую технологию для защиты мобильных военных устройств

1 сентября 2024 21:17
Валерия Барановская - редактор
Минобороны внедряет новую технологию для военных Mobile Device Management
Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. Фото: Катерина Черноhorенко
Валерия Барановская - редактор

Министерство обороны Украины внедряет технологию Mobile Device Management для защиты мобильных устройств военнослужащих. Это позволит безопасно использовать собственные мобильные устройства военных на службе.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

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Черногоренко заявила, что Минобороны нашло инновационные решения по защите личных мобильных устройств военнослужащих.

Mobile Device Management
Mobile Device Management. Фото: Минобороны

"Для этого Центр инноваций Минобороны внедряет технологию Mobile Device Management. Она обеспечивает доступ к военному аналогу App Store или Play Маркет", — написала заместитель министра обороны Украины.

сервис MDM
Что предоставляет военным технология MDM. Фото: Минобороны

По ее словам, после установки и успешной проверки, что уязвимостей на устройстве нет, военные смогут получить доступ к приложениям.

MDM для военных
Безопасные военные приложения. Фото: Минобороны

"Сегодня их 68 для военных нужд, из них 14 разработаны сугубо под нужды войны. Подобный подход использует армия США для повышения киберзащиты военных", — отметила Черногоренко.

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Технология MDM для военных. Фото: Минобороны

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