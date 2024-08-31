Заступниця голови оборонного відомства Катерина Черногоренко. Фото: armyinform.com.ua

У додатку "Армія+" буде впроваджено електронне посвідчення військового. Його планують розробити протягом пів року.

Про це повідомила заступниця голови оборонного відомства Катерина Черногоренко в інтерв'ю для Міноборони.

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В "Армії+" з'явиться електронне посвідчення військового

Черногоренко заявила, що у додатку "Армія+" з'явиться електронне посвідчення військового. За її словами, електронну версію документа для військовослужбовців мають розробити протягом пів року.

"Ми плануємо електронне військове посвідчення... Плануємо протягом пів року запустити повноцінний електронний документ", — зауважила Черногоренко.

Вона додала, що посвідчення буде аналогічним з електронним військово-обліковим документом у застосунку "Резерв+", але для військовослужбовців.

"Це буде повноцінний електронний документ із фотографією та з основними реквізитами, що стосуються конкретного військовослужбовця", — зазначила Черногоренко.