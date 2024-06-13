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Во Львове военные обозначают свои автомобили, чтобы их не путали с работниками ТЦК

13 июня 2024 19:01
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Бойцы ВСУ демонстрируют, что они не ТЦК
Автомобиль с отметкой "Не ТЦК". Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Во Львове бойцы Вооруженных сил Украины укрепляют специальные отметки на свои автомобили, чтобы их не путали с работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Бусы с надписями были замечены на улицах города.

Об этом сообщило издание Новини.LIVE в четверг, 13 июня.

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ВСУ обозначают свои автомобили

Во Львове военнослужащие ВСУ крепят на свои автомобили листы по надписям "ВСУ" и "Не ТЦК". Таким образом, они стараются не отпугивать людей, которые начинают прятаться и убегать, когда видят сотрудников ТЦК и СП.

Ранее мы сообщали, что Черновицкий областной ТЦК и СП не прекращает выпускать видео, призывающие украинцев присоединиться к рядам ВСУ. В новом видео военные показали уклонистам "будущую реальность".

Также рекрутинг добровольцев может быть более перспективным, чем мобилизация. Над этим сейчас работают Генеральный штаб и Министерство обороны.

Украина
ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
ВСУ
Львов

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