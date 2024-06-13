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Як стати на облік у ТЦК за місцем фактичного проживання — що говорить закон

13 червня 2024 14:56
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Артур Кот
Редактор
Військовий облік за місцем фактичного проживання, норми законодавства
Реєстрація військовозобов’язаного у ТЦК. Фото: nbnews.com.ua
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Військовозобов’язані громадяни можуть стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Для цього вони повинні повідомити ТЦК за місцем попередньої реєстрації про взяття на облік рекомендованим листом.

Про це на порталі "Юристи.UA" пише юрист Владислав Дерій.

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Військовий облік за місцем фактичного проживання

Коментуючи ситуацію військовозобов’язаного, який перебуває на обліку одного із ТЦК та СП Києва, але проживає у Житомирі та намагається стати на облік за місцем фактичного проживання без реєстрації, Владислав Дерій наголосив, що такий крок є можливим.

"Щоб стати на військовий облік за новим місцем проживання, Вам потрібно звернутися до ТЦК із відповідною заявою", — пояснив юрист.

Відвідувати попередній ТЦК необов’язково

При цьому військовозобов’язаний у такому випадку може не відвідувати ТЦК за місцем попередньої реєстрації.

"Для зняття з військового обліку в ТЦК Києва (якщо це не відбудеться автоматично) Вам потрібно їх повідомити рекомендованим листом з описом вкладеного про те, що стоїте на військовому обліку за новим місцем проживання, та надати копію військово-облікового документа, де вказано про взяття на військовий облік в новому ТЦК", — зазначив Владислав Дерій.

Нагадаємо, що в Україні з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він містить низку нових норм, які стосуються і видачі повісток і запровадження величезних штрафів за неявку в ТЦК. 

Додамо, раніше ми повідомляли, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію вʼязнів.

Крім того, ми писали, на які зміни чекати військовим ЗСУ з 18 травня.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
військовий облік
держреєстрація

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