Мобілізація студентів — хто отримає повістку від ТЦК у листопаді

Студенти на заняттях. Ілюстративне фото: zmist.pl.ua

В Україні у 2024 році мобілізація студентів регулюється законом №10449, який надає відстрочку для більшості з цієї категорії громадян. Проте деякі здобувачі освіти все ж можуть отримати повістку від Територіального центру комплектування (ТЦК).

Про це розповів заслужений юрист України, доктор юридичних наук Володимир Пилипенко в коментарі УНІАН.

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Хто зі студентів отримає повістку

За словами Пилипенка, право на відстрочку від мобілізації мають чоловіки, які отримують першу вищу освіту та навчаються на денній або дуальній формах. Також від призову звільняються аспіранти, докторанти та асистенти-стажисти. Проте для отримання відстрочки студенту потрібно надати довідку з деканату до військкомату, інакше він вважається військовозобов’язаним та може отримати повістку.

Водночас студенти, які навчаються на вечірній чи заочній формах, здобувають другу вищу освіту або освіту нижчого рівня за наявну, не мають права на відстрочку. Також відстрочку не отримають ті, хто відмовляється проходити загальновійськову підготовку.

Закон забороняє примусову мобілізацію студентів віком від 18 до 25 років, однак вони можуть підписати контракт і піти служити за власним бажанням. Виняток становлять студенти, які пройшли військову кафедру, мають звання офіцера запасу і військово-облікову спеціальність.

Раніше ми повідомляли, що відстрочка від мобілізації доступна лише певним категоріям громадян. Також існують випадки, коли вона може бути анульована.

Нагадаємо, у додатку "Резерв+" вже незабаром з'явиться можливість оформити відстрочку від мобілізації.