Суд визнав винним обмежено придатного чоловіка за ухилення від мобілізації

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook

В Україні продовжується загальна мобілізація, але є люди, які мають право на відстрочку. Проте після 9 листопада вони знову зіштовхнуться із проблемою.

Про це в інтер'ю "Главред" розповіла адвокат Лідія Карплюк.

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Що відомо

Юрист зазначила, що 9 листопада, як і перед цим, 11 серпня — закінчиться строк дії загальної мобілізації, яку президент України Володимир Зеленський вже неодноразово продовжував своїм указом. Це відбувається раз на три місяці, включаючи участь Верховної Ради.

Карплюк пояснила, що згідно постанови Кабінету міністрів України №560, відстрочка від призову на військову службу надається під час мобілізації. Тому, якщо документи було подано навіть 1 листопада, відстрочку надають не більше, ніж до дати "закінчення" мобілізації.

"Відстрочку не можуть надати більше, ніж до закінчення строку загальної мобілізації, тобто на сьогоднішній день не довше, ніж 9 листопада", — сказала вона.

Днями раніше, 29 жовтня, депутати Верховної Ради затвердили укази президента щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Тож після публікації цих нормативно-правових актів і набрання ними законної сили, всі громадяни, хто мав відстрочку, повинні знову подати заяви на її продовження.

Також юрист додала, що наразі законодавчих змін щодо категорій осіб, які мають право на відстрочку, останнім часом не відбулося.

Нагадаємо, що станом на цей момент 906 тисяч українців мають бронювання від мобілізації. За весь час повномасштабної війни кількість військовозобов’язаних, які отримали бронювання, жодного разу не перевищувала 950 тисяч осіб.

Також ми писали, що попри призупинення процесу бронювання від мобілізації частина військовозобов’язаних громадян отримає автоматичне продовження броні. Це стосується тих, хто був заброньований ще до 7 травня 2024 року.