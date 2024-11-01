Мобилизация студентов — кто получит повестку от ТЦК в ноябре

Студенты на занятиях. Иллюстративное фото: zmist.pl.ua

В Украине в 2024 году мобилизация студентов регулируется законом №10449, предоставляющим отсрочку для большинства учащихся. Однако некоторым получателям образования может прийти от Территориального центра комплектования (ТЦК).

Об этом рассказал заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Владимир Пилипенко в комментарии УНИАН.

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Кто из студентов получит повестку

По словам Пилипенко, право на отсрочку от мобилизации имеют мужчины, получающие первое высшее образование и обучающиеся на дневной или дуальной формах. Также от призыва освобождаются аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры. Однако для получения отсрочки студенту нужно предоставить справку из деканата в военкомат, иначе он считается военнообязанным и может получить повестку.

В то же время студенты, которые учатся на вечерней или заочной формах, получают второе высшее образование или образование низшего уровня, не имеют права на отсрочку. Также отсрочку не получат те, кто отказывается проходить общевойсковую подготовку.

Закон запрещает принудительную мобилизацию студентов в возрасте от 18 до 25 лет, однако они могут подписать контракт и служить по собственному желанию. Исключение составляют студенты, прошедшие военную кафедру, имеющие звание офицера запаса и военно-учетную специальность.

Ранее мы сообщали, что отсрочка от мобилизации доступна только определенным категориям граждан. Также есть случаи, когда она может быть аннулирована.

Напомним, в приложении "Резерв+" уже в скором времени появится возможность оформить отсрочку от мобилизации.