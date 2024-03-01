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Які спеціалісти потрібні на передовій — відповідь дали в "Азов"

1 березня 2024 04:39
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Інна Буряк
редактор
Які спеціалісти потрібні на передовій — відповідь дали в "Азов"
Бійці з полку "Азов". Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Легендарний полк "Азов" шукає фахівців різних спеціальностей у бригади та інші підрозділи. Серед них — танкісти з досвідом керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та військової служби, а також готовністю до довгого перебування у закритому просторі.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у понеділок, 26 лютого.

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Вакансія танкіст в "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Обов'язки танкіста в "Азові"

До обов'язків водія-механіка танка в полку "Азов" входить:

  • технічне обслуговування танка, проведення планово-попереджувальних оглядів машини та, за потреби, її ремонту;
  • безпечне доставлення екіпажу на позицію під час бойового завдання та вивезення його після виконання завдання;
  • запам'ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.

Крім того, працівник повинен мати певні особисті характеристики, серед яких фізична та психологічна витривалість, швидка реакція на зміни обставин. Також фахівець має бути уважним, обережним, стресостійким та мати мотивацію нищити ворога.

Натомість азовці пропонують:

  • офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • високу зарплатню від 25 до 125 тис. грн;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Кого ще шукають в полк "Азов"

Нагадаємо, що полк "Азов" шукає начальника складу. Майбутній працівник повинен бути готовим проходити службу у зоні бойових дій, мати високий рівень володіння MS Word, Excel та досвід роботи начальником складу, що буде перевагою. 

Також ми писали, що полку потрібні зварювальники. Серед вимог — досвід роботи на відповідній посаді не менш як рік, потрібно вміти працювати з різними видами (електро, газова тощо), знати й розуміти технічні креслення та інструкції.

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