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В легендарном "Азове" рассказали, кого приглашают в свои батальоны

6 марта 2024 03:23
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В легендарном "Азове" рассказали, кого приглашают в свои батальоны
Бойцы из полка "Азов". Фото: azov.org.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои ряды специалистов многих специализаций, среди них — саперы. В их обязанности входит поиск и обезвреживание мин и снарядов, организация проходов в минно-взрывных зонах врага и ликвидация взрывоопасных предметов.

Об этом говорится на сайте Work.ua в понедельник, 4 марта.

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Что нужно делать саперам

Среди требований к кандидатам на должность сапера в полк "Азов" отмечено:

  • знание минно-взрывной сферы и релевантный опыт работы или инженерно-техническое образование и желание и готовность овладеть специальностью саперного дела;
  • хорошая физическая форма;
  • разрешение на выполнение минно-взрывных работ будет преимуществом;
  • опыт прохождения военной службы.

Работник получит официальную мобилизацию до окончания военного положения или подписание контракта, высокую заработную плату 25-125 тыс. грн, возможность военным перевестись из других подразделений, а также денежную надбавку в размере 3300 грн/день в случае исполнения обязанностей в зоне проведения боевых действий.

Скриншот вакансии Сапер в "Азове"
Скриншот вакансии Сапер в "Азове"

Напомним, что Азов ищет логистов с опытом работы в этой сфере, высокой организованностью. Кроме того, нужно быть инициативным и помогать другим.

Также мы писали, что азовцы нуждаются в танкистах с опытом управления гусеничной техникой и военной службы, а также готовностью к долгому пребыванию в закрытом пространстве.

ВСУ
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военные
полк "Азов"
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