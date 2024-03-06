В легендарном "Азове" рассказали, кого приглашают в свои батальоны

Бойцы из полка "Азов". Фото: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои ряды специалистов многих специализаций, среди них — саперы. В их обязанности входит поиск и обезвреживание мин и снарядов, организация проходов в минно-взрывных зонах врага и ликвидация взрывоопасных предметов.

Об этом говорится на сайте Work.ua в понедельник, 4 марта.

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Среди требований к кандидатам на должность сапера в полк "Азов" отмечено:

знание минно-взрывной сферы и релевантный опыт работы или инженерно-техническое образование и желание и готовность овладеть специальностью саперного дела;

хорошая физическая форма;

разрешение на выполнение минно-взрывных работ будет преимуществом;

опыт прохождения военной службы.

Работник получит официальную мобилизацию до окончания военного положения или подписание контракта, высокую заработную плату 25-125 тыс. грн, возможность военным перевестись из других подразделений, а также денежную надбавку в размере 3300 грн/день в случае исполнения обязанностей в зоне проведения боевых действий.

Скриншот вакансии Сапер в "Азове"

Напомним, что Азов ищет логистов с опытом работы в этой сфере, высокой организованностью. Кроме того, нужно быть инициативным и помогать другим.

Также мы писали, что азовцы нуждаются в танкистах с опытом управления гусеничной техникой и военной службы, а также готовностью к долгому пребыванию в закрытом пространстве.