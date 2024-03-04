Новий інцидент з ТЦК на Закарпатті — чоловіка силою намагалися затягнути в авто
У мережі з'явилося відео, на якому група чоловіків у військовій формі намагається силоміць засадити іншого чоловіка у мікроавтобус. Коли у військових це не виходить, один із них ударяє його ногою.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у понеділок, 4 березня.
Дії ТЦК у Мукачевому
Глагола повідомив, що подія сталася в Мукачеві і припускає, що діяли співробітники ТЦК. За його словами, інцидент трапився сьогодні вранці на вулиці Потушняка.
Він також зазначив, що очікуються офіційні коментарі від представників Мукачівського ТЦК.
Нагадаємо, в Одесі стався черговий скандал із співробітниками ТЦК. Чоловіки у військовій формі намагалися силоміць затягнути чоловіка у свій автомобіль.
Раніше адвокат Роман Симутін повідомив, що у зв'язку з мобілізацією в Україні продовжується вручення повісток військовозобов'язаним. У цьому працівники ТЦК можуть виявляти винахідливість.
Читайте Новини.LIVE!