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Новий інцидент з ТЦК на Закарпатті — чоловіка силою намагалися затягнути в авто

4 березня 2024 13:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Новий інцидент з ТЦК на Закарпатті — чоловіка силою намагалися затягнути в авто
Співробітник ТЦК вручає повістку. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У мережі з'явилося відео, на якому група чоловіків у військовій формі намагається силоміць засадити іншого чоловіка у мікроавтобус. Коли у військових це не виходить, один із них ударяє його ногою.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у понеділок, 4 березня.

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Повідомлення Новини.LIVE. Фото: скриншот

Глагола повідомив, що подія сталася в Мукачеві і припускає, що діяли співробітники ТЦК. За його словами, інцидент трапився сьогодні вранці на вулиці Потушняка.

Він також зазначив, що очікуються офіційні коментарі від представників Мукачівського ТЦК.

Нагадаємо, в Одесі стався черговий скандал із співробітниками ТЦК. Чоловіки у військовій формі намагалися силоміць затягнути чоловіка у свій автомобіль.

Раніше адвокат Роман Симутін повідомив, що у зв'язку з мобілізацією в Україні продовжується вручення повісток військовозобов'язаним. У цьому працівники ТЦК можуть виявляти винахідливість.

бійка
скандал
Закарпаття
військовий призов
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

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